أعلن عمدة العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، أنخيل مانسيرا، أن أكثر من 700 شخص أصيبوا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب مدينته والذي بلغت قوته 7.1 بمقياس ريختر.

وكشف مانسيرا في تصريحات لشبكة «تيليبيسا» التلفزيونية المكسيكية أن 40 شخصا من الجرحى في حالة حرجة، فيما يعاني 400 آخرين من إصابات خطيرة، كما يعاني 200 شخص من إصابات طفيفة.

وأكد عمدة العاصمة المكسيكية أن 86 شخصا لقوا مصرعهم في مدينته، حيث بلغ عدد ضحايا الزلزال 217 شخصا، من بينهم 70 شخصا في ولاية موريلوس و43 في ولاية بويبلا.

وأعلنت حالة الطوارئ في مكسيكو سيتي، ووصل عدد المناطق المنكوبة فيها إلى 45 منطقة، من بينها مناطق تعرضت للتدمير الشامل.

ولاتزال أعمال الإنقاذ مستمرة في الكثير من هذه المناطق، حيث تم إخراج 21 طفلا و5 بالغين فارقوا الحياة جراء هذا الزلزال، فيما لايزال هناك ما بين 40 و50 شخصا من المحاصرين تحت الأنقاض.