قررت شركة "أتاري" للألعاب الإلكترونية إطلاق لعبتي فيديو جديدتين، تحاول بهما العودة لأيام مجدها حين كانت الاسم الأول في تصنيع أجهزة ألعاب الفيديو.



وتعمل شركة أتاري بالاشتراك مع شركة فيغ لإصدار لعبتي فيديو جديدتين، أحدهما إعادة تصنيع للعبة أتاري الكلاسيكية، والثانية لعبة جديدة تماما.

ووفقا لموقع "تويك تاون"، ستعمل شركة فيغ على البحث عن مستثمرين من صناع ألعاب الفيديو وحاملي أسهم أتاري، لضخ الأموال في المشروع الجديد.

وكانت أتاري أعلنت في الصيف عن إطلاق جهاز ألعاب جديد اسمه "أتاري بوكس"، ويتوقع أن تكون الألعاب الجديدة مخصصة للعمل عليه.

يشار إلى أن آخر جهاز للشركة توفر في أسواق أميركا الشمالية عام 1993 تحت اسم "أتاري جاغوار".