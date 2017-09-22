أثار الداعية الأزهري إيهاب يونس، جدلاً واسعاً في مصر، بسبب أدائه وصلات إنشادية في حفلات ومهرجانات غنائية مرتديًا زي دعاة الأزهر التقليدي.

ورد الشيخ إيهاب يونس، على واقعة غنائه أغنية لأم كلثوم خلال أحد البرامج الحوارية، قائلاً إنها “جاءت رداً على طلب من مذيعة البرنامج التي سألته: “هل يمكن أن تغني أغاني عادية؟”، مؤكداً خلال اللقاء أنه “ليس ضد الغناء الهادف” .



من جانبه، وصف الدكتور محمد الشحات الجندي، أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، ظهور الداعية إيهاب يونس بالزي الأزهري ليغني أغنية لأم كلثوم أو غيرها بأنه “غير مسموح بل يتنافى مع قيمة وأهمية الرسالة التي يقوم بها وهي الدعوة للإسلام التي لا تعد مجرد وظيفة”.

في المقابل، رأت الدكتورة آمنة نصير عضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أنه “لا مانع من غناء الشيخ وهو يرتدي الزي الأزهري طالما أنه لم يقل لفظًا خارجًا أو غيره”.

ويقدم الشيخ إيهاب يونس عرضًا غنائيًا بدار الأوبرا المصرية بالزي الأزهري، لكن ظهوره به وغنائه وصلة لأم كلثوم في برنامج تليفزيوني، الاثنين، كان منطلقاً لمرحلة أوسع من الجدل بشأن تلك الواقعة .

وكانت بداية يونس بعد اكتشاف موهبته من جانب شيخ الكُتاب بمسقط رأسه “بهتيم”، التي أعجب بها أهل قريته وأصبح مطلوباً للإنشاد في الحفلات والمناسبات، وبعد التحاقه بالمركز النموذجي للمكفوفين اكتشف مدرس الموسيقى موهبته وساعده للوصول لحفلات أكبر.

وفكر الشيخ يونس، الذي حفظ القرآن الكريم بعمر 10 سنوات، وتخرج من كلية أصول الدين قسم الدعوة والثقافة والإسلامية بالأزهر عام 2006، بالالتحاق بفرق “الإنشاد الديني” إلا أنه طرد من إذاعة القرآن الكريم بحجة عدم امتلاكه للموهبة.