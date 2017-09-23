أعادت صورة لم شمل أغنى 100 مليونير حول العالم، فى لقطة تقدر قيمتها بحوالى 147 بليون دولار.



وبحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اجتمع عدد من أباطرة الحديد، والأغذية والذهب حول العالم، لالتقاط صورة جماعية، احتفالًا بمرور قرن على إصدار العدد الأول من مجلة فوربس الاقتصادية.



ويظهر بالصورة عدد من أغنياء العالم، منهم التركى "حمدى اليوكاى"، صاحب أكبر شركة فى صناعة منتجات الألبان فى أوروبا، وستيف وين صاحب سلسلة فنادق لاس فيغاس، وجيرى جونز مالك فريق كاوبويز، جاك ويلش، وفيليب أنشيوز، صاحب كبرى شركات التنقيب عن البترول فى العالم، وغيرهم الكثير.



وأفادت الصحيفة أن الملياردير فيليب فوربس، مالك المجلة، دعا كوكبة من الأثرياء لمجمع فنادق تشيلزا بيرز بنيويورك بالولايات المتحدة، لتخليد تلك الذكرى.