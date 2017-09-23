كشف محرري مجلة "ناشيونال جيوغرافيك"، عن أفضل الصور المنافسة في مسابقتها السنوية لأفضل مصور مناظر طبيعية.



ويسعى المنشور إلى عرض صور مذهلة عن الحياة البرية للحيوانات والأراضي والبيئات في جميع أنحاء العالم.



ويحصل الفائز بالمسابقة على جائزة بقيمة 5500 يورو وهي مفتوحة حتى تاريخ 12 نوفمبر من العام الجاري.



الدب الأم والشبل: قال المصور أنات جوتمان، إن الدب الأم في هذه الصور كانت تنظر إليه نظرات توجس واشتباه وأنها عانقت الشبل الصغير الذي لم يتعدى الثلاثة أشهر للطفه وبراءته.



الطيور والظلال: كان المصور سابا دارسزي في طريقه إلى البيت في الصباح عندما رأى تجمع كبير من الاوز، لذا لم يفوت الفرصة للإلتقاط صورة مميزة لهذا المشهد.



"مساج" للقرد: يتمتع هذا القرد الصغير بتدليك الرأس في حديقة جيغوكوداني في اليابان.



الطريق اللانهائي إلى ترانسيلفانيا: التقطت هذه الصورة في منطقة تشيا، وهي في ترانسيلفانيا، رومانيا وهو طريق تتخلله بضعة مركبات فقط.



الفضائي: تم التقاط صورة لهذا الروبيان باستخدام مكبر يضاعف الأحجام حتى 25 مرة.