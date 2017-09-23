عادة ما يمثل السفر بالنسبة للكثيرين هماً كبيراً وخاصة إن كان بهدف العمل، إذ يشعر المسافر بالضغط النفسي والتوتر بسبب الحاجة للالتزام بمواعيد السفر، وجدول الأعمال الذي قد يكون مضغوطاً في أغلب الأحيان.



وليتجنب المسافر بهدف العمل الشعور بالتوتر والضغط النفسي، لا بد من أن يتخذ العديد من الإجراءات التي تضمن له رحلة مريحة وميسرة، وتحقق له جميع الأهداف المرجوة دون أي عائق يذكر.



فيما يلي 5 إجراءات على المسافر اتخاذها للتقليل من الضغط النفسي أثناء السفر، بحسب موقع "إنتربرينيور" الإلكتروني:



1- إعداد جدول دقيق للرحلة



ليضمن المسافر رحلة خالية من المشاكل، ينبغي عليه أن يعد جدولاً دقيقاً لخط سيره وأن يلتزم بشكل تام بهذا الجدول. ولا بد من أن يتضمن الجدول مواعيد السفر، وحجوزات الفندق، وجميع الأوراق اللازمة للرحلة.



2- إعداد ميزانية دقيقة



من الضروري أن يقوم المسافر بإعداد ميزانية دقيقة لرحلته تغطي جميع نفقاته المتوقعة، لكي لا يفاجأ بنفقات إضافية تثقل كاهله وتعيق سير رحلته.



3- جمع معلومات كافية عن البلد الذي يقصده



يجب على المسافر أن يجمع معلومات كافية عن البلد الذي يقصده قبل السفر، عبر البحث في المواقع المختصة بالسفر، ليتمكن من التعامل مع وسائل المواصلات، والتنقل بشكل يسير، وتجنب الأماكن التي تكثر فيها الجريمة. إضافة إلى التعرف على ثقافة البلد وطريقة التعامل مع شعبه.



4- الإلمام بلغة البلد الذي يقصده



نحن لا نتحدث هنا عن إجادة اللغة بشكل كامل، ولكن الإلمام بالكلمات والعبارات التي يحتاجها المسافر في البلد الذي يقصده أمر ضروري ليتمكن من التواصل مع سكان البلد والحصول على احتياجاته الضرورية.



5- أخذ الحيطة والحذر



ينبغي على المسافر تجنب ارتياد الأماكن التي تكثر فيها جرائم القتل والسرقة والاختطاف، إضافة إلى الحرص على مقتنياته الثمينة ووثائقه الرسمية والاحتفاظ بها في مكان آمن بعيداً عن متناول اللصوص.