لجأت الشرطة البريطانية إلى الاستعانة بكلاب مدربة جيدًا على يد متخصصين في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يمكنها الكشف عن اللقطات المخفية على أجهزة الحاسوب التي تحتوي على المضايقات الجنسية للأطفال؛ وذلك في إطار حربها ضد استغلال الأطفال.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الكلبين "تويد وروب" هما أول كلبين في المملكة المتحدة للتدريب على الإنترنت لاستخدامهما حاليًا لتعقب البرامج التي يخفيها الأشخاص الذين يستغلون الأطفال جنسيًا في منازلهم، وبعد ذلك يتمكن الباحثون من فحص محركات الأقراص الصلبة بأجهزة الكمبيوتر والمخفية بدقة لمعرفة ما إذا كانت هناك أية صور غير مشروعة للأطفال، كما يمكن للكلبين اكتشاف أية مادة كيميائية تستخدم لتبريد رقائق الذاكرة.



وأشارت الصحيفة إلى أنه يبلغ عمر الكلبين 19 و20 شهرًا وأحدهما من فصيلة سبرنجر سبانيل، والآخر لابرادور، وهما أول كلبين للكشف عن الجرائم الإلكترونية في بريطانيا.