لجأت سيدة أمريكية إلى حيلة تعلمتها من مسلسل تلفزيوني، لتتمكن من النجاة من لص حاول سلب مملتكاتها تحت تهديد السلاح في القطار.



وذكرت صحيفة نيويورك بوست، أن السيدة جولي دراغلاند، كانت في طريقها إلى المنزل في دبلن بولاية أوهايو الأمريكية يوم السبت الماضي، واستقلت القطار في مدينة دالي سيتي، عندما جلس شخص خلفها، وسلمها تهديداً.



وكتب اللص في الورقة "هناك مسدسان مصوبان إلى رأسك الآن، إذا أردتي البقاء على قيد الحياة، عليك تسليمي محفظتك وهاتفك المحمول على الفور، لا تحاولي الاستدارة إلى الخلف، وكوني هادئة.. ولا تلتفتي قبل الوصول إلى سيفيك سنتر، عندها ستكوني بأمان".



وبدلاً من الاستسلام للسارق، تظاهرت جولي بأن نوبة صرع سيطرت عليها في تلك اللحظة، وهي حيلة تعلمتها من مسلسل "القانون والنظام"، مما دفع اللص الذي استقل القطار في وسط مدينة سان فرانسيسكو، إلى النزول في المحطة التالية".



وقالت جولي في حديث لصحيفة محلية "لجأت إلى التظاهر بأنني تعرضت لنوبة مرضية، وذلك لتجنب الامتثال لأوامر اللص، وبدأت أهتز يمنياً وشمالاً، ليلاحظ الركاب ما يحدث، وراح العديد منهم يصرخون: هل أنت بخير؟ هل أنت بخير؟".



وقامت جولي بوصف اللص إلى الشرطة التي فتحت تحقيقاً في الحادثة، لكنها قالت إنها لن ترفع قضية ضده في حال القبض عليه، لأنها لم تتعرض للسلب بشكل فعلي، فيما بدأت الشرطة بمراجعة أشرطة كاميرات المراقبة للتحقق من الحادثة، وتببين وجود 15 شخصاً آخرين لحظة وقوعها، دون أن يبلغ أي منهم عن تعرضه لمحاولة سرقة.