أفادت دراسة دولية حديثة، بأن اتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من الخضراوات والفواكه الملونة قد يحتوي على مركبات يمكن أن توقف سرطان القولون والتهابات الأمعاء.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة نورث كارولينا الأميركية ووجدوا أن الفواكه والخضراوات الملونة وعلى رأسها البطاطا الأرجواني، تحتوي على مركبات نشطة بيولوجيا، مثل «الأنثوسيانين» والأحماض الفينولية، التي تقي من سرطان القولون.

وأشار فريق البحث إلى أن الفواكه والخضراوات غنية جدا بالمركبات المضادة للالتهابات، ويمكن أن تقي من الأمراض المزمنة وعلى رأسها السرطان.