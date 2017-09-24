يسعى العديد من المدخنين الى السيطرة على هذه العادة، ويعملون على الاقلاع عن التدخين بشتى الطرق، ولكنهم لا يعرفون أن تناول الاطعمة الغنية بفيتامين "سي" والإكثار من شرب الماء قد يساعدهم على الإقلاع التدخين والإستمرار في الامتناع عنه.



وفي هذا الاطار، أكد كتاب طبي صدر في لندن أن التدخين يقلل من معدلات فيتامين "سي" في الجسم، وأن على المدخنين زيادة تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين لتعويض النقص من جراء التدخين، وهو ما يساعدهم على الإقلاع عنه.



وأشار مؤلفو الكتاب وهم: الدكتور جيو ميليتو والدكتورة لوسي جونز والدكتور شو سومرز، إلى أن الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين عليهم تناول الكثير من الحمضيات والفواكه والفراولة والكيوي والبروكلي والملفوف والفلفل الأخضر، والتي تحتوي على معدلات عالية من فيتامين "سي".



أما بالنسبة للأشخاص الذين ينجحون في الإقلاع عن التدخين لفترة طويلة، فينبغي عليهم تناول وجبات خفيفة تحتوي على معدلات سكر منخفضة لضمان ثبات مستويات السكر في الدم، والإكثار من شرب الماء بهدف تخليص الجسم من مادة النيكوتين.