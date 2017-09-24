ذكرت مصادر إعلامية نرويجية أن إحدى محاكم العاصمة النرويجية في أوسلو حكمت على زوجين ألمانيين بالسجن عشرة أشهر لسرقتهما 2.6 طن من المقذوفات الفارغة بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها 10 آلاف يورو.



وذكرت محطة "إن آر كي" التلفزيونية النرويجية أن الزوجين اجتازوا 30 مرة إلى ميادين الرماية لحصد هذه المقذوفات.



وقام الزوجان بنقل الفوارغ النحاسية داخل أثاث منزلهم.



تقدر الشرطة قيمة الفوارغ المسروقة بما لا يقل عن 55 ألف يورو.



وصرح محامي الدفاع عن الزوجين اللذين بلغا من العمر أكثر من 60 عاماً أنها أغرب حالة يصادفها من حوادث السرقة التي عايشها على الإطلاق.