حذر الأطباء من وضع العدسات اللاصقة خلال السباحة أو الاستحمام لأنّ ذلك قد يؤدي الى فقدان البصر بشكل نهائي.



وفي التفاصيل، فقد أوضح الباحثون أنّ وضع العدسات اللاصقة خلال السباحة يؤدي إلى الإصابة بإلتهاب القرنية أكانثامويبا نتيجة طفيليات موجودة في المياه في كلّ البلدان.



وقال الباحثون إنّ هذه الطفيليات موجودة في المياه أكان بأحواض السباحة، أحواض المياه الساخنة أوحتى حمامات الاستحمام.



وقد شرح الدكتور راسيك فاجبايي المشرف على هذه الدراسة في مستشفى فيكتوري للعين والأذن في ملبورن، النتائج بالقول إنّ الطفيليات تصبح محاصرة بين مقلة العين والعدسة البلاستيكية عندما يتم تركها أثناء التعرض للمياه.