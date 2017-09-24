يتوجب على أي مسافر التخطيط الدقيق لسفره، واتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات التي من شأنها أن تفيده في حال وقوع أي أمر طارئ.



وفيما يلي مجموعة من الخطوات التي تضمن لك رحلة سفر آمنة، بحسب موقع آر إن إن الإلكتروني:



1- خزن أرقام الطوارئ في البلد الذي ستسافر إليه في هاتفك النقال قبل مغادرتك بالإضافة إلى أرقام سفارة بلادك وأي أرقام طوارئ أخرى مفيدة.



2- اترك لصديقك أو زميل لك أو لزوجتك (إن لم تكن مسافرة معك) معلومات تفصيلية عن رحلتك وأرقام هواتفك، وتأكد من تحديث هذه المعلومات إن طرأ أي تغيير عليها.



3- احمل بطاريتين مشحونتين لهاتفك الذكي، أو أي جهاز الكتروني آخر، وتأكد من شحنهما على الدوام.



4- إن كنت ممن يسافرون على الدوام بهدف العمل، فلا بد وأن تتوفر أربعة أرقام هامة على هاتفك الذكي.



الأول لزوجتك، والثاني لصديق لك، والثالث لمحاميك أو مديرك في العمل، والرابع لزميلك أو شريكك في العمل، كي يتمكن من تولي مهام معينة عوضاً عنك إن غبت لفترة طويلة.



5- احتفظ بصور لوثائقك الهامة ومجوهراتك ومجوهرات عائلتك، وأي شيء مهم بالنسبة لك واحتفظ بهذه الصور في ثلاث أماكن آمنة.



6- تأكد من أن يكون لدى أفراد عائلتك المسافرين الأرقام الهامة على هواتفهم الذكية أو أي أجهزة الكترونية يحملونها.



7- تأكد من أن يكون لديك معلومات الطوارئ عن زوجتك وأن تكون معلوماتك لديها لاستخدامها في حال الحاجة إليها.



8- إذا كانت زوجتك أو أولادك يسافرون معك إلى بلد غريب، عليك أن تحمل تطبيق "فايند ماي فريندز" وقم بإضافة التطبيق إلى هواتفهم الذكية وستعرف أماكنهم بدقة.



9- لا تعتمد على الآخرين إن واجهتك أي مشكلة، حاول أن تجد الحلول بنفسك. وقم بالتخطيط الدقيق لما ستفعله بما في ذلك السفر، وتأكد من أن تملك الأدوات اللازمة للتعامل مع أي طارئ.