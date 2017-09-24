أفادت دراسة دولية حديثة أن اتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من الخضراوات و الفواكه الملونة قد يحتوي على مركبات، يمكن أن توقف سرطان القولون والتهابات الأمعاء.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة نورث كارولينا الأميركية بالتعاون مع باحثين من جامعة لوند السويدية، ونشروا نتائجها، الجمعة، في دورية (Nutritional Biochemistry) العلمية.

وأجرى فريق البحث دراسته على مجموعة من الخنازير لاكتشاف العلاقة بين تناول الفواكه والخضراوات والحد من خطر سرطان القولون.

ووجد الباحثون أن الفواكه والخضراوات الملونة، وعلى رأسها البطاطا الأرجوانية، تحتوي على مركبات نشطة بيولوجيا، مثل "الأنثوسيانين" والأحماض الفينولية، التي تقي من سرطان القولون.

وأشار فريق البحث إلى أن الفواكه والخضراوات غنية جدًا بالمركبات المضادة للالتهابات، ويمكن أن تقي من الأمراض المزمنة وعلى رأسها السرطان.

وقال الباحثون إنهم استخدموا حيوانات الخنازير، لأن الجهاز الهضمي مشابه جدًا للجهاز الهضمي البشري، أكثر من الفئران.

وكانت أبحاث سابقة كشفت أن الخضراوات والفواكه الجيدة للوقاية من السرطان هي: الفلفل، والطماطم، والباذنجان، والفاكهة الحمضية، والجزر، والبروكلي، والكرنب، والبصل، والتفاح، والخوخ، والفراولة.

ووفقاً لجمعية السرطان الأميركية، فإن سرطان القولون والمستقيم، هو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعاً، والمسبب الثاني للوفاة من أمراض السرطان في أميركا، يصيب أكثر من 95 ألف حالة جديدة سنوياً، كما أنه رابع سبب رئيسي للوفيات بالسرطان في جميع أنحاء العالم.

