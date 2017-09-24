كشفت دراسة إيطالية حديثة أن الأطفال الخُدج قد يتعرضون لمشاكل في النوم، مثل توقف التنفس أثناء النوم، واضطرابات الحركة المرتبطة بالنوم.

الدراسة أجراها باحثون، بجامعة سابينزا الإيطالية، ونشروا نتائجها، الجمعة، في دورية (Clinical Sleep Medicine) العلمية.

والأطفال الخُدج مصطلح يطلق على كل طفل يولد قبل الأسبوع 37 من الحمل، ( #الأطفال_المبتسرين)، ويعانون من مشاكل صحية، بسبب عدم إتاحة الوقت الكافي لتخلُّق أعضائهم، ويحتاجون لرعاية طبية خاصة، حتى تتمكن أعضاؤهم من العمل دون مساعدة خارجية.

وشملت الدراسة 51 من الأطفال الخُدج الذين يعانون من مشكل في التطور المعرفي واللغة والحركية المعتادة، بالإضافة إلي 57 طفلاً ولدوا في الميعاد الطبيعي، وكان متوسط أعمار جميع الأطفال 21 شهرًا.

وأظهرت النتائج أن الأطفال الخُدج عانوا من مشاكل في #النوم مثل الحركة الليلية، و #الأرق أثناء الليل وتوقف التنفس أثناء النوم، مقارنة مع المجموعة الأخرى.

وقالت الدكتورة، باربرا كارافالي، الباحثة في قسم علم النفس في جامعة سابينزا: "إن الأطفال الخُدج أكثر عرضة لمشاكل النوم، مثل الأرق ومشاكل في التنفس أثناء الليل".

وأضافت: "لاحظنا وجود صلة بين نمط النوم ومزاج الأطفال، حيث وجدنا أن مشاكل النوم كانت مرتبطة بزيادة العاطفية السلبية وانخفضت لدى الأطفال الخُدج".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن ما يقدر بـ 15 مليون طفل يولدون مبكرا، ويموت حوالي مليون طفل سنوياً نتيجة مضاعفات الولادة المبكرة، فيما يواجه العديد منهم مشاكل الإعاقة في النمو على المدى الطويل.