كثيرة هي الدراسات التي حذرت من مضار التدخين على صحة الإنسان، وكثيرة هي الإثباتات العلمية التي قدمت لتظهر اتصال الدخان مباشرة بالإصابة بأمراض السرطان . كذلك أتت الأرقام التي صدرت عن منظمة الصحة العالمية حول عدد الوفيات التي تنجم عن الدخان، والتي تفوق الـ 77 ملايين سنويا، صادمة. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال عدد المدخنين حول العالم لا يستهان به.

لعل هذا ما دفع أحد مستخدمي اليوتيوب إلى نشر فيديو صادم قبل أيام، يظهر الأضرار التي تلحق بجسدنا لاسيما بالرئتين والحلق بعد علبة واحدة فقط من السجائر.

وفي التفاصيل، أجرى كريس نوتاب تجربته هذه، بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، من أجل حث الناس على الإقلاع عن التدخين.

وقد استعمل في تجربته هذه عبوة زجاجية وكرات من القطن، بالإضافة إلى مضخة للشفط وامتصاص الدخان من السجائر.

وراح يضع السجائر في الفتحة، ليتبين بعد تدخين نحو 20 سيجارة كيف تحولت كرات القطن التي أراد بها أن تحل محل الرئتين إلى اللون البني، نتيجة كم المواد السامة التي تحشى بها "لفافات الموت".