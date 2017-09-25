يمتلك جميع المقيمين فى هذه القرية الفلل المجانية والسيارات ومبلغ 250،000 دولار امريكى في البنك لكل شخص ولكن العمل سبعة أيام.

والقرية بمثابة سجن لسكانها أنشئت هواشي، والمعروفة باسم “أغنى قرية في الصين” منذ سنوات عديدة من قبل Renbao، الأمين العام السابق للحزب الشيوعي في القرية وجميع سكانها يتلقون الرعاية الصحية والتعليم على اعلى مستوى مجانا في القرية.

هناك متنزه كامل لاهم المعالم فى العالم من تمثال الحرية إلى قوس النصر وناطحة السحاب التى تعتبر أطول المباني في الصين هؤلاء الناس على ما يبدو محظوظين بالعيش في السجن الذهبي، لكنهم مجبرون على العمل سبعة أيام في الأسبوع، وليس لديهم حياة اجتماعية، وإذا قرروا ترك القرية، فإنهم يفقدون كل ممتلكاتهم.