كشفت دراسة حديثة قامت بها جامعات تورونتو وفلوريدا ونورث وسترن في إلينوي عن أخبار سارّة لمواليد شهر سبتمبر .



وتقول الدراسة إنّ الأشخاص الذين ولدوا في الشهر التاسع من السنة يملكون احتمالًا أكبر للنجاح، من مواليد الأشهر الأخرى.



وأفاد البحث بأنّ مواليد شهر أيلول يملكون ثقة أكبر بأنفسهم، وترتفع نسبة دخولهم إلى الجامعات، وينخفض احتمال دخولهم إلى السجن، عن مواليد باقي الأشهر.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانيّة، فإنّ السبب الرئيس لنجاح مواليد الشهر التاسع بداية السنة الدراسية في أغلب الدول في شهر أيلول، ما يجعلهم الأكبر سنا بين زملائهم في السنة الدراسية نفسها.



ويعطي فارق الأشهر الطلاب الذين ولدوا في الشهر التاسع نضجا أكبر من زملائهم، ما يعطيهم ثقة للتفوق والنجاح.