أطلق عنصر أمن في حرم جامعة جورجيا الأميركية النار وقتل طالب العلوم التكنولوجية عندما كان يتقدم نحوه حاملاً سكين.



وفي التفاصيل، رفض الطالب سكوت شولتز (21 عاماً) تسليم ضابط الأمن السكين الذي كان بحوزته عندما كان متوجهاً في وقت مبكر من الصباح خارج المسكن الجامعي في الحرم، وفقاً لبيان صادر عن مكتب التحقيقات في ولاية جورجيا.



كما يظهر بالفيديو الذي صوره شاهد عيان بهاتفه، شولتز حافي القدمين واقفاً بالقرب من مرآب للسيارات ويمكن سماع أصوات أفراد وهم ينصحون شلوتز بإلقاء السكين عدة مرات.



وقال شولتز للضابط قبل دقيقة من إطلاق النار عليه: "أطلق النار.. هيا"، بينما قال ضابط آخر له:" لا أحد يريد إلحاق الضرر بك" وذلك قبل أن يطلق أحدهم النار عليه.



