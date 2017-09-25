رحبت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الأحد بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإدراج إسرائيل ضمن القائمة السوداء للدول والكيانات التي تنتهك حقوق الإنسان والعاملين في هذا المجال.



وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي إن إدراج "الكيان الصهيوني ضمن القائمة السوداء للدول والكيانات التي تنتهك حقوق الإنسان والعاملين في هذا المجال خطوة مهمة في إظهار حقيقة الاحتلال الإسرائيلي وتأكيد مظلومية الشعب الفلسطيني".



وشدد برهوم على ضرورة البناء على القرار بخطوات عملية من المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات الدولية في محاسبة الاحتلال ومعاقبته على هذه الجرائم والانتهاكات ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في نيل حريته واسترداد حقوقه المسلوبة.



وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أدرج خلال جلسته الاخيرة الاربعاء الماضي إسرائيل ضمن القائمة السوداء التي تضم 29 دولة بسبب انتهاجها سياسات انتقام بحق نشطاء حقوق الإنسان.