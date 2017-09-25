نشرت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) صورة جديدة لكوكب المشتري، التقطت من كاميرا على متن المسبار "جونو"، تظهر ما يشبه لوحة فنية مرسومة بالسحب المحيطة به.



والتقطت الصور من المسبار، الذي يدور حول أكبر كواكب النظام الشمسي، وتحديدا من مسافة نحو 7500 كيلومتر بعيدا عن الكوكب.

وطبقا لـ"ناسا"، فإن الصورة التي نشرت مؤخرا، تظهر تفاصيل دقيقة، وتلقي الضوء على نقطتين "مهمتين"، أطلقت عليها الإدارة "ذيل الحوت" و"نقطة دان".

والتقط "جونو" الصورة يوم 1 سبتمبر الجاري، خلال رحلة "جونو" الذي يدور حول المشتري منذ أشهر، باستخدام كاميرته "جونوكام إيمدجر".

وكانت "ناسا" نشرت في وقت سابق من سبتمبر الجاري، صورا أخرى للكوكب، أظهرت بعض التفاصيل لا سيما عن قطبيه العاصفين، لم تخل أيضا من لمسات جمالية.