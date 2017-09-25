فتحت ولاية ميتشيغن الأميركية تحقيقا بعد أن اكتشف عمال النظافة أن أحد الأشخاص عبث بمحتويات عبوات الصابون السائل في حمامات مطار ديترويت.



وكشفت التحقيقات الأولية سائلا غامضا اختلط مع الصابون في حمامات المطار، ورجحت فيما بعد أن يكون سائلا منويا.

وقالت جاميلا مكليندون، إحدى عاملات التنظيف في حمامات المطار، إنها تعتقد أن من قام بهذا العمل هو من داخل المطار، وفقا لما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية نقلا عن وسائل إعلام أميركية.

وأضافت أن "طريقة تركيب عبوات الصابون تجعل من الصعب على مسافر عادي أن يفك العلبة ويقوم بما قام به. "

وقالت سلطات المطار إنها تتعامل مع الموضوع بجدية كبيرة نظرا لآثاره على الصحة والسلامة العامة.

وأعلنت أنها ستقوم بفحص السائل، واستبدال كافة العبوات في حمامات المطار بأخرى محمية بشكل أكبر، وبحيث تتم مراقبتها من طاقم العمل.

