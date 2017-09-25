هذا خبر سيّىء بالنسبة لمحبي شرب الشاي والقهوة في العمل، فقد أفادت دراسة نقلها موقع "ميرور" البريطاني بأن 20 في المائة من أكواب المطبخ في المكتب تحتوي على البراز.

وأوضح الموقع أن أستاذ علم الأحياء الدقيقة البيئية في جامعة أريزونا، تشارلز جيربا، وجد أن حوالى 90 في المائة من معظم أكواب المكاتب تحمل جراثيم خطيرة، وأن 20 في المائة منها تحمل بكتيريا برازية.



وتشير الدراسة إلى أن 1 من أصل 5 أكواب في العمل تحتوي على الميكروبات غير المواتية والضارة، وهذا يعني أن واحداً أو أكثر من الأكواب التي حولكم الآن في المكتب تحتوي على جراثيم غير تقليدية تحوم عليها.

ويوضح جيربا أنه من خلال غسل الأكواب في المطبخ المشترك في مكان العمل نعتقد أننا فعلنا الشيء الصحيح، وأن هذا ما يجب القيام به، إلا أن الموظفين يستخدمون الإسفنج الذي لا يتم تنظيفه بانتظام أو بشكل صحيح، وهو ما يجعل "تشكيلة رهيبة من الجراثيم" تغطيها.

وينصح الموقع، بعد قراءة هذه المعلومة، باتخاذ الحيطة والحذر مستقبلاً عند التعامل مع أكواب العمل المشتركة، وذلك من خلال جلب كوب من البيت ثم أخذه من جديد بعد نهاية الدوام وغسله كما يجب في المطبخ الخاص. كما ينصح، من أجل زيادة النظافة والتعقيم، باستخدام الماء الساخن خلال عملية التنظيف.