اعتدى ثلاثة طلاب من مدرسة ثانوية في مجمع المدارس بمنطقة العزرة في الشارقة على زميلهم ووالده بمطرقة ما أدى إلى تعرض الأب إلى إصابة برسغه الأيمن نقل على اثرها إلى مستشفى في عجمان، كما تم فتح بلاغ بالحادثة لدى مركز الشرطة التي استكملت إجراءاتها وحوّلت القضية إلى النيابة بعد رفض المشتكي التنازل.

محكمة جنايات الشارقة نظرت في واقعة الاعتداء بالضرب والشتم واستمعت إلى أقوال المجني عليهما ولي الأمر والطالب وواجهت المتهمين الثلاثة بما نسب إليهم حيث قال المشتكي إنه ذهب لإحضار ابنه من المدرسة كالمعتاد وأثناء تواجده بالخارج حضر أحد المتهمين الذي لا يعرفه مسبقاً واعتدى عليه بالضرب مستخدماً مطرقة حيث تعرض لإصابة مباشرة في رسغه الأيمن أحدثت له عاهة مستديمة قدرت وفقاً للطب الشرعي بنسبة 10 بالمائة.

وقال المجني عليه الثاني انه طالب في المدرسة والمتهمين زملاء له وان مناوشة حدثت داخل الحرم المدرسي بينه وبين المتهم «ع» اثر مزحة وانه طرحه أرضاً وبصق عليه وشتمه بألفاظ خادشة للحياء وعند خروجه لملاقاة أبيه تهجم المتهمان الثاني والثالث عليهما.

محامي الدفاع عن المتهمين طلب استدعاء مدير المدرسة ووكيلها للاستماع لأقوالهم كما طلب تصوير ملف القضية قبل أن تطرح الهيئة القضائية على المشتكي الأب سؤالا حول رغبته في التنازل عن القضية لكنه رفض وقال انه لا يوجد لديه أي نية لذلك لأن المتهمين ضربوه وأهانوا ابنه أيضا أمام العديد من الطلبة.