في واقعة تحمل شيئاً من الطرافة، قام مواطن سعودي، من منطلق الوطنية، بالتبليغ عن ضيوفه ظناً منه بأن أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً بعد أن أثارت تصرفاته ريبته، إلا أن شكوكه لم تكن في محلها.

وفي التفاصيل التي كشفتها الوكالات الإخبارية، فقد أبلغ مواطن "صاحب إبلٍ" من محافظة ضربة في منطقة القصيم، الجهات الأمنية عن 3 مسافرين استضافهم، وذلك بسبب شكِّه في تصرفات أحدهم، حيث وجد معه حزاماً طبياً، ظن بأنه حزام ناسف.

وأوضحت مصادر أن أحد الأهالي قرَّر التواصل مع الجهات الأمنية للإبلاغ عن الواقعة، وأشارت إلى أن الدوريات الأمنية حضرت إلى المكان فوراً، وباشرت البلاغ، لكن اتضح بأنه "سلبي"، حيث إن الحزام كان عبارة عن حزام مخصص لمرضى السكر، وليس حزاماً ناسفاً.

جدير بالذكر، أن الواقعة بدأت مع نزول 3 متنزهين قادمين من خارج المنطقة عند "عزبة"، يسكنها بدو رُحَّل، طالبين استضافتهم ليلاً، وعند استقرارهم في المكان لوحظ على أحدهم إخراجه جهازاً مربوطاً بسلك في وسطه أسفل ملابسه، يشبه الأحزمة