

لا يزال الجدل الدائر حول رفع علم «قوس قزح»، المُعبر عن المِثليّة الجنسية، خلال حفل الفريق اللبناني «مشروع ليلى» في مصر، مساء الجمعة، إذ أفرد الإعلامي وائل الإبراشي فقرة في برنامجه لمناقشة أمر المثليين.

وتحدث د.صبري عبادة، مستشار وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية مع الإبراشي، مساء الأحد، في برنامجه «العاشرة مساء» على قناة «دريم»، عن موضوع المثليين، ووصفه بـ«قضايا لا أخلاقية».

ونشرت قناة دريم فيديو المداخلة على حسابها بموقع «يوتيوب» تحت عنوان: «العاشرة مساء|حوار الشيخ صبري عبادة مع أحد رافعى علم المثليين.. الرد صادم».

وقال عبادة: «واجب علينا كدعاة ومصريين أن نعالج هذه القضايا التي قد تطول بعضًا من أبنائنا البسطاء»، معتبرًا الأمر «غزوًا فكريًا، واستعمارًا عن بعد لهدم القيم والمجتمعات».

وأضاف: «لو نظرت إلى كل أعضائك وحياتك السلوكية، الله عزو وجل رسم لك الحياة في استخدام أعضائك، وفقا لما رسمه الله عز وجل»، مستنكرًا «استخدام الغريزة بهذا الشكل المقزز».

وشدد على ضرورة «تصحيح المفاهيم المغلوطة»، لافتًا إلى أن القرآن الكريم والإنجيل والتوراة «حاربت مثل هذه الأخلاقيات المنافية للآداب، وتؤدي لفساد المجتمعات وانتشار الأمراض والأوبئة».

واعتبر عبادة أن «إعلان المثليين عن أنفسهم بهذا الشكل هو الجهر بالمعصية، وهذا أمر من أكبر الكبائر في الإسلام».

بدوره، وجه الإبراشي سؤالًا إلى هيثم علاء، منظم الحفل: «هل كان من ضمن طقوس الحفلة ومن ضمن برنامجه الإعلاني وجود المثليين في مصر؟».

ورد منظم الحفل: «لا طبعا، الحفلة كانت لباند شارموفرز والمربع ومشروع ليلى، والموضوع اللي حصل مخدش 10 ثوان»، فقال له الإبراشي: «المشهد متعمد ومش هيحتاج عير 10 ثوان ويشيَّر».

ودخل على الخط المحامي سمير صبري، قائلًا: «الموضوع أبعد ما يكون عن القواعد الإسلامة والدينية، ومخالف لأحكام القانون ومخالف لعاداتنا وتقاليدنا»، بينما علَّق سام فريد، وهو شاب رفع علم المثليين خلال الحفل: «هي الدعوة للتعايش هي دعوة للفجور؟».

وقال فريد: «اللي رفع العلم بيقول عيشوا مع بعض مهما كان معتقدي أو فكري».

هذا وقد ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، القبض على 7 من المثليين، عقب تحريضهم على الفسق والفجور والترويج للشذوذ الجنسى، ورفعهم أعلام المثليين الجنسيين والتى تروج للشذوذ الجنسى، داخل حفل فرقة مشروع ليلى الذي أقيم يوم الجمعة الماضى بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

وقالت مصادر مطلعة، أنه عقب ما شهده الحفل من الترويج للفسق والفجور، تم على الفور تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى، وتمكن رجال المباحث عقب تفريغ كاميرات المراقبة بمكان الحفل من تحديد العناصر التى روجت لتلك الافكار ورفع الأعلام.

ونجحت الحملات الأمنية فى القبض على 7 من هؤلاء العناصر ممن رفعوا أعلام المثليين داخل حفل مشروع ليلى بالتجمع الخامس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة التى تباشر حاليا التحقيقات معهم فى الاتهامات الموجهة إليهم.