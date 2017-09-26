في حالة فريدة من نوعها، أنجبت امرأة سوداء البشرة من زمبابوي طفلة شقراء بعينين زرقاوين، بعد ثلاث فتيات يملكن نفس لون بشرتها.

وكانت بيشنت شاندو (36 عاماً)، أنجبت طفلتها أندريا في أبريل (نيسان) الماضي، وكانت المفاجأة، عندما اكتشفت أن لون بشرتها يختلف عن بشرة شقيقاتها، واعتقدت أن جلدها سيصبح داكناً مع مرور الوقت، إلا أن ذلك لم يحدث، على الرغم من مرور 4 أشهر، مما جعل الأطباء في حيرة من هذه الحالة الغريبة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وتقول بينشنت إن ابنتها تثير دهشة كل من يراها في مدينة هانوفر الألمانية، حيث تعيش مع أسرتها. خاصة وأن شقيقاتها الثلاث الأكبر سناً، يملكن بشرة داكنة، تشبه بشرة والدتهن.

وتضيف بينشنت "كانت بشرتها بيضاء للغاية عند ولادتها، وكنت على ثقة أنها ستتغير مع مرور الوقت، لكن ذلك لم يحدث. في كل مرة أخرج برفقتها من المنزل، يستوقفني الناس ليسألوا عنها أو لالتقاط بعض الصور. ولم أعد أملك ما أقوله، بعد أن تحولت ابنتي إلى مركز اهتمام للآخرين".

ويشعر الأطباء بحيرة شديدة من هذه الحالة النادرة، مما دفعهم في البداية إلى إجراء اختبارات على الطفلة، ظناً منهم أنها تعاني من اضطرابات في الجلد، لكن النتائج كانت طبيعية، والغريب أن العائلة لا تملك أية جذور تنتمي لعرق أبيض.