انفردت صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، اليوم الأحد، بنشر تقرير يتحدث عن كشف علماء آثار لأسرار بناء الهرم الأعظم في منطقة الجيزة بمصر، الذي يعدّ من أقدم معجزات العالم القديم السبع التي ما زالت ماثلة أمامنا.

سر نقل الأحجار

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يقول التقرير إن العلماء اكتشفوا دليلاً واضحاً يُظهر كيف تمكّن الفراعنة القدامى من نقل أحجار ضخمة زنة الواحد منها نحو طنين ونصف من الأحجار الكلسية وحجر الصوان من أماكن تبعد نحو 500 ميل؛ لبناء قبر الفرعون خوفو في حدود 2600 قبل الميلاد.

وتقول كاتبة التقرير كلوديا جوزيف إن العثور على بردية قديمة كشف الكثير عن كيفية بناء الهرم الذي يبلغ ارتفاعه 481 قدماً، ويعدّ أكبر الأهرامات، وظل حتى العصور الوسطى أكبر هيكل صنعه الإنسان على الأرض.

شبكة قنوات مائية

وتكشف البردية عن البنية التحتية التي استخدمها بناة الأهرامات باستخدام شبكة قنوات مائية شقّت من نهر النيل حتى موقع بناء الهرم سيّرت فيها قوارب خاصة لنقل الأحجار.

وتقول كاتبة التقرير إن المادة الأثرية المفصلة تظهر لنا أن آلاف العمال المدربين نقلوا 170 ألف طن من الأحجار الكلسية عبر نهر النيل بقوارب خشبية رُبطت مع بعضها بالحبال، ومن ثم سارت في شبكة قنوات وصلت إلى قاعدة الهرم.

نهر تحت الهرم

وتضيف أن العالم الآثاري مارك ليهنر، أحد أبرز الخبراء في هذا المجال، اكتشف دليلاً على وجود مجرى مائي تحت هضبة الجيزة، وتنقل عنه قوله: "لقد حددنا حوض القناة الرئيسة التي نعتقد أنها كانت منطقة تسليم (الأحجار) الأولية في هضبة الجيزة".

بردية مُلاحظ العمال

ويقول التقرير إن البردية التي اكتشفت في وادي الجرف تضم يوميات كتبها أحد المشرفين على فريق يضم نحو 40 من العمال المحترفين المشاركين في بناء الهرم، وتحكي كيف نُقلت الأحجار من منطقة طرة إلى الجيزة.

وتصف اليوميات كيف شارك فريق العمل في بناء سدود ضخمة لتحويل مجرى ماء النيل باتجاه القناة التي شقّت إلى موقع بناء الهرم.

مشكلة النقل

ويشير التقرير إلى أنه كان معروفاً منذ زمن طويل أن أحجار الصوان التي استُخدمت في البناء الداخلي للهرم قد جُلبت من أسوان على بُعد 533 ميلاً عن الجيزة، أما الأحجار الكلسية فمن منطقة طرة على بُعد 8 أميال، لكن علماء الآثار ظلوا يختلفون بشأن كيفية نقلها.

ويوضح التقرير أن تلك الكشوف صوّرت في فيلم وثائقي يُعرض الأحد في القناة التلفزيونية البريطانية الرابعة.