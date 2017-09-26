«اللية أنا أنزل على ركبتي من أجل إنقاذ أميركا من الكراهية والعنصرية»
المغني الأميركي الشهير ستيفي وندر ينزل على ركبتيه مستندا إلى ابنه كوامي موريس معترضا على تعليقات كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح بها ضد من ينزل على ركبته من الاميركان الأفارقة كعلامة على الخضوع أثناء عزف النشيد الوطني الأميركي في مطالبة بحقوق الاميركيين الأفارقة.
«أشعر بأن سن الثلاثين سن متأخرة جدا لولادة أطفال»
الشابة كايلي جينير نجمة برامج تلفزيون الواقع الأميركية، وأصغر فرد في عائلة كارديشيان الشهيرة، في تصريح لها عقب تواتر أنباء بصدد حملها بأول طفل لها، عقب بلوغها سن العشرين من عمرها.
«إحساس رائع لم أجربه من قبل، أن تشعر بالقوة في ذراعيك وبأنك قادر على رفع أحمال ثقيلة عاليا»
الممثلة الشهيرة إيما ستون تعليقا على دورها الجديد في فيلم «صراع الجنسين» الذي يعالج قصة حياة إحدى بطلات التنس، حيث تحتم عليها التدرب باستخدام الأوزان والأحمال الثقيلة لأول مرة في حياتها، وهو ما وصفته بأنه تجربة جديدة عليها كأنثى لم تعتد التدرب باستخدام الأثقال لاكتساب القوة كالرجال.
«أنا أتحول يوميا من حالة أن أكون محط أنظار وملامسة الجميع طوال اليوم إلى اللحظة التي أكون فيها في حالة صمت مطبق مع نفسي»
المغنية الأميركية ليدي غاغا تشكو من حالة النجومية التي تعاني منها، وذلك قبيل تواتر أنباء عن إصابتها بوعكات صحية متتالية مؤخرا، ما أدى بها إلى إلغاء بعض حفلاتها المزمعة إقامتها، كما اشتكت من استهزاء النجمة الأميركية مادونا من موسيقاها، والتي وصفتها مادونا بأنها موسيقى اختزالية.