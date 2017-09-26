مع تمتعه بالعديد من سنوات الخبرة البحرية، يعمل بيتر جيتمان الآن لتحسين حياة البحارة - الذين يتعين عليهم مواجهة ما هو أكثر بكثير من ساعات العمل الطويلة وسط أمواج البحار الهائجة.

وقال جيتمان، وهو سكرتير الشحن في نقابة «فيردي» للعاملين بقطاع الخدمات بألمانيا: «البحارة الذين يقررون الدخول في هذه المهنة يعرفون بالطبع ما الذي يقدمون عليه». لكنهم غالبا ما يطلب منهم أن يفعلوا أكثر مما يستطيعون التعامل معه عقليا.

وأوضح أنهم يتواجدون في البحر لعدة أشهر في كل مرة، ويعملون على الأقل لعشر ساعات يوميا لمدة سبعة أيام في الأسبوع، ويكون أعضاء الطاقم دائما تحت الطلب والاستدعاء للعمل، كما أنهم لا يتصلون بأسرهم كثيرا ويعيشون في مكان ضيق مع أشخاص من مختلف الثقافات.

وتابع جيتمان: «لا يمكنك الذهاب ببساطة إلى السينما أو الخروج لتناول الطعام»، ويشهد خبراء الطب أيضا على العديد من المشاكل الفعلية والمحتملة لأولئك الذين يبحرون في محيطات العالم من أجل اكتساب الرزق.