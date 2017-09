تاكسي دبي الجوي يتسع لشخصين ويتسم بفخامة التصميم كما أنه قادر على الطيران 30 دقيقة متواصلة بسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، تاكسي دبي الجوي يترجم استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.

This is #Dubai''''''''s new autonomous flying taxi

Autonomous Air Taxi is an environmentally-friendly vehicle that has a maximum flight time of 30 minutes with airspeed of 50-100 km/h