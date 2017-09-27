وضع مواطن سعودي شرطاً غريباً لتأجير شقته الواقعة بمدينة الرياض، وقال المواطن “أبو عبدالرحمن”: شرطي الوحيد هو عدم تركيب "دش" لمن أراد استئجار الشقة.



وعن سبب وضعه هذا الشرط قال المابو عبد الرحمن أظن إن آخر مرة شاهد فيها التلفزيون قبل حوالي 20 عاماً، وعلق على ذلك : " ارتاح قلبي كثيرا خلال الأعوام التي لم أشاهد فيها التلفاز ".



وتابع: "هو من باب قوله تعالي (وتعاونوا على البر والتقوى).. هذا الشرط فيه تعاون على الخير، لهذا لن أوافق على تركيب دش، حتى لو مكثت هذه الشقة لعقود وسنوات فارغة" وفقا لموفع عين اليوم.