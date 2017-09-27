في حادثة مثيرة وقعت أحداثها في إمارة الشارقة بالإمارات، رأى زوج أن يعاقب زوجته الخائنة التي ضبطها مع عشيقها في شقته، بحرق وجهها بواسطة سكب مادة حارقة عليه.



وبدأت الحكاية عندما شاهد الزوج المسافر إلى سيريلانكا، صورة زوجته التي تبلغ من العمر 30 عامًا مع رجل لا يعرفه على فيسبوك، فغضب الزوج ودعاه الشك إلى قطع سفره فعاد إلى البلاد لمراقبة سلوك زوجته دون علمها.



ولدى مراقبة الزوج لزوجته، شاهدها تدخل مع عشيقها إلى شقته، فتبعهما ودخل إلى الشقة ،وقام بسكب مادة حارقة على وجه زوجته وعشيقها، الأمر الذي استدعى تحويلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج في العناية المركزة من حروق بليغة.



إلى ذلك، ضبطت الأجهزة الأمنية الزوج أثناء محاولته الهروب من البلاد، فيما أحيلت القضية إلى النيابة العامة.