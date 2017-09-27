برنامج علاج نفسي وانفعالي لمعالجة غضب المتزوجات الهستيري والاكتئاب الانفعالي الناتج عن زواج الرجل بأخرى.



هذا البرنامج، بحسب ما نشرته صحيفة الإمارات اليوم، صممته المتخصصة الكويتية في علم النفس زهراء الموسوي ويعتمد جلسات نفسية وإرشادية لإقناع الزوجة بزواج زوجها من أخرى، وأن الزواج الثاني يشبه ما يشعر به الطفل بعد إنجاب أخ له.

هذا البرنامج لقي ردات فعل متباينة من الناس على مواقع التواصل، خاصة وأن دورات التأهيل هذه تدخل في المنطقة الشائكة للمرأة، وهي زواج زوجها بأخرى.

المعالجة النفسية الدكتورة زهراء الموسوي، ضيفة برنامج "تفاعلكم" مع سارة دندراوي، قالت إن الموضوع مختلف عما تم تداوله بمواقع التواصل، فالموضوع مغاير تماماً، بحسب قولها.

وأضافت أن الموضوع كان "دراسة حالة" قدمتها كمحاضرة خلال مؤتمر، مشيرة إلى أن الزوجة الأولى دائماً ما تواجهها مشاعر سلبية، من اكتئاب وفقدان الثقة بالنفس، وقد يصل بها الأمر إلى طلب الطلاق.

وقالت إن الهدف من الدراسة هو كيفية التغلب على المشاعر السلبية لدى الزوجة الناتجة عن زواج الرجل بزوجة ثانية، وكيفية التغلب على الاكتئاب وضعف الثقة بالنفس الناتج عن الأمر، وليس تأهيلها على تقبل الزوجة الثانية.