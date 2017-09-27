خلال لقاء ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإماراتية أمس الاثنين بث "تليفزيون أبوظبي" كلمة وجهها اللواء الركن محمد بن سالم كردوس العامري، الضابط الكبير في الجيش الإماراتي إلى الرئيس المصري.

وقال العامري للسيسي: "نحن معكم وفداء لمصر وننفذ وصية الشيخ زايد بن سلطان حاكم الإمارات الراحل وسمو الشيخ محمد بن زايد بالدفاع عن مصر، وأن نكون فداء لها"، فقاطعه السيسي قائلاً: "ونحن أيضا فداء لكم".

فأردف العامري: "لن نتأخر يوما من الأيام في الدفاع عن مصر ومناهجنا أصبح يدرس ضمن دروسها الدفاع عن مصر، والشيخ محمد بن زايد في كل منبر ولقاء يلح علينا ويطلب أن نكون دائماً جاهزين للدفاع عن مصر".

وأضاف الضابط الإماراتي موجها حديثه للرئيس السيسي: "أرواحنا معك وقلوبنا معك ولو عشنا هنا لا نشرب ولا نأكل في هذا البلد إلا وجبة واحدة في الشهر فنحن معك".

وتابع: "لقد صمدت والشعب المصري صمد والجيش المصري صمد وسيصمد معك، لأنك على حق وليس على باطل والحق دائماً منتصر، ولكن يحتاج إلى صبر والصبر من الله. ونحن معكم في خندق واحد حتى نقول لا إله الا الله محمد رسول الله على كل إرهابي وخاين وسنبقى معكم".