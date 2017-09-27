

عرضت الإعلامية المصرية ريهام سعيد قصة أصغر مدمنة مصرية عمرها 5 أشهر فقط، نتيجة إدمان والدتها، إذ تعاني الطفلة من أعراض انسحاب عندما تتوقف عن تناول الهيروين الموجود في حليب الأم، مثل البالغين.

وكشفت ريهام قصة الطفلة من خلال استضافة والدتها المدمنة ببرنامج “صبايا الخير” على قناة "النهار"، التي قالت إنها تقوم بإرضاع طفلتها بشكل طبيعي ثم فوجئت أنها كلما تأخرت عليها في الرضاعة تظل الطفلة تصرخ وتظهر عليها أعراض تعب مثل التي تشعر بها الأم في حال عدم تعاطيها الهيروين.

وأضافت الأم أنها قررت الخضوع للعلاج خوفًا على ابنتها الرضيعة وبسبب إصابتها بشكل بالغ في ذراعها الذي كان معرضًا للبتر، مشيرة إلى أن ابنتها ترفض تناول الحليب الصناعي ولا تتغذى إلا على حليبها المليء بالمخدرات.

وأكدت سعيد أنه سيتم فصل الأم عن ابنتها خلال خضوعها للعلاج من الإدمان حتى يتم إيجاد حل للطفلة ومنعها من تعاطي المخدرات.