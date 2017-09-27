انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو التقط في أحدى المستشفيات التركية.



وظهرت فيه ممرضات يسخرن من مريض مسنّ أثناء وجوده في غرفة العناية المركزة ويقدمن له سيجارة ليدخنها.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن إحدى الممرضات قامت بتصوير زميلاتها أثناء قيامهن بأفعال غير لائقة داخل عرفة أحدى المستشفيات في مدينة صقاريا التركية.

ويظهر المقطع الرجل المريض أثناء نومه على فراشه وسط أجهزة الإنعاش وعدد من الأنابيب الطبية التي تساعده على التنفس.



وقد سألته إحدى الممرضات: "هل دخنت من قبل؟".

وبعد ذلك حاولت إعطاءه سيجارة، فيما سخرت منه زميلاتها عندما رفض ذلك، ما أثار غضبه .

وبعد انتشار الفيديو على نطاق واسع بدأت السلطات الطبية في البلاد التحقيق في الواقعة، علماً أن المقطع لم يظهر وجوه الممرضات بشكل واضح.