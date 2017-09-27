اعتقلت سلطات الجمارك السريلانكية رجلا بعد أن رصدت محاولته تهريب كيلو غرام من الذهب بصعوبة شديدة، إذ عمد إلى إخفائها في مكان اعتقد أنه قد لا يخطر على بال أحد.

وقال المتحدث باسم السلطات سونيل جاياراتن، إن الراكب الذي يبلغ من العمر 45 عاما، كان يتصرف "بشكل مشبوه" في صالة المغادرة بمطار كولومبو.

وأضاف أن رجال الجمارك أخضعوا الرجل إلى فحص دقيق، بعد أن لاحظوا أنه يسير بصعوبة في الصالة، وتبدو عليه علامات الألم، وفق ما ذكرت سكاي نيوز، الثلاثاء.

وكشف الفحص الدقيق أن الرجل كان يخفي 904 غرامات من الذهب، ملفوفة في صفائح من البلاستيك الأسود على شكل سلاسل، في فتحة شرجه.

وبلغت قيمة الذهب الذي كان بحوزة الرجل 22 ألف جنيه إسترليني (حوالي 30 ألف دولار أميركي)، وقد تم تغريم بمبلغ 100 ألف روبيه (حوالي 100 جنيه إسترليني)، أي حوالي 1300 دولار أميركي.

ووصف جاياراتن، الرجل الذي تم احتجازه، بأنه "عضو في شبكة تهريب منظمة".