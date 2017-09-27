

زعمت المذيعة المصرية لبنى أحمد مقدمة برنامج "كارمة" على فضائية “الحدث اليوم” أنها استطاعت التحكم في تغيير مسار إعصار إرما، لإنقاذ صديقة لها تعيش في ولاية فلوريدا.



وأضافت المذيعة: "صديقة ليا كانت ساكنة في فلوريدا، طلبت مننا قبل الإعصار إننا نساعدها، وكانت خايفة جدا هي وولادها، لإن الإعصار كان ضارب فيهم حسب الخط المناخي، وكان هيشيل البلد اللي قاعدة فيها مع ولادها وإخواتها”.



وتابعت: "قدرنا ولله الحمد أنا ومستر أحمد شعبان إننا نغير شوية مسار الإعصار، ونوطي الطاقة بتاعته وخليناها بنسبة أخف، وحاولنا نحدفه تجاه خليج المكسيك".



وأثارت المذيعة موجة سخرية عبر وسائل التواصل الإجتماعي ولاقت العديد من الانتقادات، لما زعمته وقدرتها الخارقة في تغير مسار الإعصار .