أصدرت محكمة في مصر، حكماً بالإعدام شنقاً ضد متهم بعد قيامه بقتل 3 من أصدقائه، وإلقاء جثثهم في مناطق متفرقة لخداع رجال الأمن، وإبعاد الشبهة عن ارتكابه للجريمة.

وبدأت الجريمة في محافظة دمياط، بالعثور على جثة أحد الأشخاص يبلغ من العمر 24عاماً، وآخر يبلغ من العمر 60 عاماً، وثالث بعمر 50 عاماً، وبالفحص والتحريات تبين أن المتهم البالغ 25 عاماً، صديق للمجني عليهم وكان آخر من كان بصحبتهم.

وبالقبض على المتهم، تبين قيامه بارتكاب الجرائم الثلاثة ضد أصدقائه للتخلص منهم بعد سنوات على علاقة “شاذة” جمعتهم لأربعة سنوات، بعد خلافات بينهم حول استمرار العلاقة.

واعترف المتهم بارتكاب الجرائم، حيث ألقى بجثة في مياه النيل، وبأخرى أسفل جسر، والجثة الثالثة أسفل جسر آخر، ليرتكب الجرائم الثلاثة في مدة 10 أيام، بذل خلالها رجال الأمن جهوداً مضنية للبحث عن القاتل.

كما اعترف المتهم بالاستيلاء على الأموال والبطاقات التي كانت بحوزة المجني عليهم، والهواتف الخاصة بهم قبل قتلهم، ليتم محاكمته وصولاً إلى صدور الحكم من محكمة جنايات دمياط.