إنتشر على موقع يوتيوب ووسائل التواصل الإجتماعي كافة، مقطع فيديو طريف يظهر قدرة الفيل أرجان على السباحة والغطس في المحيط بالقرب من جزيرة أندمان الواقعة شرق خليج البنغال والتي تشكّل أرضاً متحدة مع الهند.

كما يظهر في المقطع أحد السباحين يلاحق الفيل تحت الماء ويقفز على ظهره .

يشار الى أن الفيلة تعشق الماء وتسبح عادة في مياه البحيرات والأنهار وتجيد الغطس تحت الماء بشكل ممتاز ولعدة دقائق، كما يوضح مقطع الفيديو.

وتستحم الفيلة برش الماء من خراطيمها على جسمها، في حال لم تتمكن من الغطس وبقي أجزاء من جسمها خارج الماء.