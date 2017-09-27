تمكن صبيان شجاعان يبلغان من العمر 12 عاماً فقط، من إنقاذ شاب حاول الانتحار، برمي نفسه من فوق أحد الجسور في بريطانيا.

وذكرت تقارير إخبارية، أن رجلاً في العشرينات من العمر، حاول الانتحار، برمي نفسه من فوق جسر "والتهام كروس" بالعاصمة البريطانية لندن، لكن الصبيين منعاه من ذلك وأنقذا حياته.

وتقول جوانا ستامرز (47 عاماً)، والتي كانت شاهدة على الحادثة، إنها سمعت أحد الصبيين، وهو يقول للرجل الذي حاول الانتحار "أرجوك لا تفعل ذلك، لا تزال بمقتبل العمر".

ووصفت جوانا الشابين بأنهما بطلين، خاصة وأن الأطفال في عمرهما، يمكن أن يكتفوا بمشاهدة ما يحدث، لكنهما أظهرا شجاعة كبيرة، وسارعا إلى المخاطرة بحياتهما لإنقاذ الرجل الذي كان على وشك الانتحار، بحسب مق نقل وقع إندي 100.

وسارعت جوانا لمساعدة الصبيين، بعد أن لاحظت أنهما يجدان صعوبة في التعامل مع وزن الشاب الثقيل، وتمكنوا جميعاً من سحبه وإبعاده عن الجسر ومن ثم نقله إلى المستشفى، قبل أن ينفذ ما كان ينوي فعله.