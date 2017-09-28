أعلنت شركتا جوجل و Levi’s عن جاكيت ذكي تفاعلي يبدو مثل أي جاكيت عادي، لكنه في الواقع يحمل العديد من الميزات المتقدمة في أكمامه.

وأُطلق على الجاكيت الذي طُرح للبيع اليوم الأربعاء، اسم Levi’s Commuter Trucker Jacket، وفي الأكمام، شريحة إلكترونية يمكن استخدامها لأداء المهام الرقمية الأساسية مثل اللعب أو تشغيل وإيقاف الموسيقى، والحصول على الاتجاهات، وقراءة الرسائل النصية الواردة عن طريق النقر أو السحب فوق أكمام الجاكيت، بفضل ملحق بلوثوت قابل للإزالة متصل لاسلكيا مع الهاتف الذكي.

الجاكيت قابل للغسل لكن يجب أولا إزالة ملحق البلوتوث الملتصق بها. وهو متاح للشراء في المتجر الرسمي لشركة Levi’s على شبكة الإنترنت بسعر 350 دولارا أمريكيا.