قد تعلق بعض قطرات الماء داخل الأذن نتيجة السباحة أو الاستحمام، ما يؤدي الى انزعاج كبير وشعور بدغدغة متواصلة. ولهذا، فإنَّ عدم إزالة الماء من الأذنين يؤدي الى مشاكل خطيرة كالتهابات الأذن وتهيجها، إضافة الى احتمال حدوث عدوى بكتيرية في القناة السمعية.

وانطلاقاً من ذلك، نقدم لكم أبسط الطرق الطبيعية لتنظيف الأذن من الماء، علماً أنَّها ليست معتمدة طبياً، بل هي مجرَّبة وأثبتت فعاليتها الكبيرة في هذا الإطار:

1- اللجوء الى مجفف الشعر

لنجاح هذه الطريقة، يجب ضبط المجفف على درجة حرارة منخفضة مع وضعه على بعد مسافة فاصلة عن الأذن بحوالي 30 سنتمتراً كحدّ أدنى، على أن يتم تشغيل المجفف الى أن يتبخر الماء من الاذن ويزول بشكل تلقائي. إلا أننا نحذر من زيادة درجة الحرارة أو تقريب المسافة لتجنب الحروق المحتملة.

2- مسح الأذن بقطعة قماش

للتخلص من الماء في الأذن، يمكن مسحها من الخارج ببطء ورفق وذلك باستعمال منشفة ناعمة أو قطعة قماش مع إمالة الأذن للأسفل. إلا أنه من الضروري التأكد من عدم دفع القماش داخل الأذن لتفادي تسرّب الماء الى داخلها.

3- إمالة الرأس والقفز

حيلة طريفة يمكن اللجوء لها وهي تكمن بالوقوف على قدم واحدة مع إمالة الرأس الى الجانب لكي تبقى الأذن مواجهة للأرض، مع القفز على قدم واحدة لمرات متتالية حتى يخرج الماء من الأذن.

4- النوم على الجوانب

يمكن اخراج الماء من الأذن بشكل طبيعي من خلال الاستلقاء على جانب الجسم مع وضع الأذن المصابة للأسفل ما يضمن فعالية الوضعية بشكل أكبر. وللحصول على نتائج فعالة من الضروري البقاء على هذه الحالة لمدة لا تقل عن بضع دقائق.

5- القيام بالمضغ والتثاؤب

من الحيل التي يمكنكم إتباعها في المضغ وكأنكم تأكلون طبقاً غذائياً وذلك بهدف تحريك عظام الفكين حول الأذنين، كما يمكنكم مضغ العلكة للتخلص من الماء. وفي بعض الأحيان يمكنكم التخلّص من الماء العالق بالأذن بمجرد التثاؤب فقط.