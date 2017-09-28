أصبحت الحقيبة المدرسية تشكل خطراً محدقاً على أطفال المدارس وتهدد مستقبلهم الصحي، فمتطلبات الدراسة غالباً ما تزيد وزن الحقيبة المدرسية إلى أكثر من وزن حاملها.

وقد حذّر خبراء صحة الأطفال من وجود خطر على المدى الطويل على صحة الطلاب، في حال كان وزن الحقيبة أكثر من 15 بالمئة من وزن الجسم. فعلى سبيل المثال إذا كان وزن الطفل 30 كغ، فيجب ألا يتجاوز وزن حقيبته 5 كيلوغرامات.

وأكّد الأطباء بأنه يمكن أن يصاب العمود الفقري للطفل الذي لا يزال في طور النمو بضرر دائم في حال حمل حقيبة مدرسية ثقيلة لفترات طويلة، ناهيكم عن أوجاع الرقبة والأكتاف حتّى الركبتين. خصوصاً أن معظم الطلاب يحملون حقائبهم بطريقة خاطئة للغاية، مثلاً على كتف واحد أو عبر الأكواع مما يضع ضغطاً كبيراً على العمود الفقري.