نشرت النجمة العالمية ريهانا صورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام هنأت من خلالها النساء السعوديات بقانون السماح للمرأة بقيادة السيارة.

وفي التفاصيل، فقد أظهرت الصورة امرأة محجبة تجلس على سيارة وعلّقت عليها ريهانا بالقول :"أحب أن أرى التقدم... ستتمكّن النساء من قيادة السيارات في السعودية."

واللافت أنّ الصورة نالت ردود فعل كثيرة وحظيت بأكثر من 659 ألف إعجاب.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر مساء أمس الثلاثاء أمرًا ملكيًا بمنح النساء رخص قيادة للسيارات بدءاً من العام المقبل، لتُنهي السعودية بذلك حظراً مفروضاً يعود إلى عقود.