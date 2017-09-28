تحتفل عملاقة البحث على الإنترنت غوغل اليوم الموافق 27 سبتمبر (أيلول) بعيد ميلادها التاسع عشر، حيث تم الإعلان عن تأسيسها رسمياً في مثل هذا اليوم عام 1998، ودشنت الشركة صفحة خاصة على موقعها الرسمي للاحتفال بهذه المناسبة، ضمت صوراً لشكل حروف اسم محرك البحث الشهير، وعند الضغط عليها يظهر للمستخدم طبق دوار، حيث يمكن الاختيار من بين 19 لعبة.

وتقدم شركة غوغل في هذا اليوم لمستخدميها أبرز وأفضل 19 لعبة من ألعاب "Doodle" التي طرحتها الشركة خلال الـ19 عاماً الماضية، ليستعيد المستخدمون ذكريات سنوات طويلة مع ألعاب "Doodle"، بالإضافة إلى أحدث نسخة من لعبة "snake"، احتفالاً بعيد ميلادها.

وكان الموقع في بدايته يحمل اسماً طريفاً هو "باك راب" أو "تدليك الظهر" إلا أن غلطة مطبعية أدت إلى تسميته بـ"غوغل" وهي كلمة ترمز لرقم واحد متبوعاً بمائة صفر.

وقام كل من لاري بايج وسيرغي برين بتأسيس الموقع في مرآب في منطقة "سيليكون فالي" في الولايات المتحدة حيث تقع غالبية مقرات شركات البرمجة، ورغم تسجيل الشركة في 4 سبتمبر كشركة خاصة، إلا أن عيد ميلاد الموقع لا يزال غير معروف بدقة ولازال يثير الكثير من الجدل، غير أن مسؤولي الشركة قرروا الاحتفال بهذه الذكرى في يوم الـ27 من سبتمبر (أيلول) من كل عام.

وتحول غوغل على مدار الـ19 عاماً من موقع صغير إلى أهم موقع للبحث عبر الإنترنت متفوقاً على منافسيه مثل "ياهو"، بل صار اسم غوغل حالياً يستخدم كفعل يدل على القيام ببحث، وتحولت الشركة من مرآب متواضع إلى مؤسسة تملك 70 مكتباً في 40 مدينة حول العالم بالإضافة لمقرها الرئيسي المعروف باسم "غوغل بلوكس" في منطقة ماونت فيو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. ويخدم غوغل حالياً أكثر من 4.5 مليار مستخدم في 160 بلداً يتحدثون 123 لغة حول العالم.