أقدم رجل على قتل زوجته قبل أن ينتحر، وفق ما ذكرت شرطة وست ميدلاندز اليوم.

وبحسب موقع "ميرور"، وُجِد الزوجان – المعروفان محلياً بجيمس، 30 عاماً، وآيمي بارنز، 32 عاماً – جثتَين في ساعات الصباح الأولى. وهما متزوّجان منذ عام 2014.

يُعتقَد أن جيمس أقدم على قتل زوجته في منزلهما الزوجي قبل أن ينتحر في الحديقة في منزل والدَيه الكائن على بعد عشرين ميلاً.

كان الزوجان يعيشان في ردنال في منطقة وست ميدلاندز في إنكلترا، في منزل عصري يبلغ ثمنه 190000 جنيه استرليني، وقد وصفهما جيرانهما بأنهما كانا "طبيعين جداً وودودين".

يبدو أن جيمس قام بتحميل صورة لزفافهما على صفحته عبر موقع "فايسبوك" قبل ساعات قليلة من وقوع المأساة.

وعلّق شخص آخر مقيم في المنطقة طالباً عدم الكشف عن هويته: "ما زلت أشعر وكأنني مخدَّر من تأثير الخبر. لا أستطيع أن أصدّق. لم أكن على علم بأنهما يواجهان مشكلات، لأنهما بدوَا زوجَين مثاليين وكأنهما انطلقا للتو في حياتهما الزوجية معاً. لا يسعني سوى أن أقول إنني لا أزال تحت وقع الصدمة. كانا ودودَين جداً، وأشعر بحزن شديد إزاء ما حدث. إنها لمأساة حقاً".

وقال متحدث باسم شرطة ويست ميدلاندز: "بوشرت التحقيقات بعد العثور على جثتَي رجل وزوجته في مكانَين مختلفين في قضية يُعتقَد أنها جريمة قتل وانتحار".