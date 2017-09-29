اشتدت الحرب الكلامية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربرغ، على خلفية اتهامات ترامب لموقع التواصل الاجتماعي بالعداء له.



ودافع زوكربرغ، يوم الأربعاء، عن دور شركته في الانتخابات الأميركية، ورفض ما أورده الرئيس دونالد ترامب في تغريدة اتهم فيها شبكة التواصل الاجتماعي بأنها "معادية له".

واتخذ زوكربرغ موقف الدفاع منذ أسابيع، بعد الكشف عن أن عناصر تعمل لحساب روسيا اشترت إعلانات على فيسبوك وصنعت حسابات مزيفة لتأجيج التوتر السياسي في الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة العام الماضي.

وقال زوكربرغ في منشور على موقع فيسبوك يوم الأربعاء إن "ترامب والليبراليين على حد سواء غاضبون من أفكار ومحتوى على فيسبوك خلال الحملة الانتخابية."

وأضاف "هكذا يكون الحال عند إدارة منصة مفتوحة لكل الأفكار".

وفي المنشور نفسه قال زوكربرغ إنه يأسف لقوله عقب الانتخابات إن من "الجنون" الاعتقاد بأن المعلومات الخاطئة على فيسبوك غيرت نتيجة الانتخابات مضيفا أن التعليق ينم عن "استخفاف".

وانتقد ترامب يوم الأربعاء فيسبوك في تغريدة ووصفه بأنه "معاد" له ولمح إلى أن الشركة ربما تواطأت مع وسائل إعلام معارضة له.