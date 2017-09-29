علق الدكتور عائض القرني على ما حدث في مواقع التواصل الاجتماعي من تندر البعض واستهزائهم بالمرأة، بعد الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.



وقال القرني إن المرأة هي الأم والأخت والزوجة والابنة، فلماذا التفكه والتندر عليها، مشيرا إلى أن هناك نساء الواحدة منهن بألف رجل.

وأضاف أن في مجتمعنا نساء يصرفن على أزواجهن وأسرهن، فتكون هي من اشترت البيت والسيارة لزوجها وربما تكون هي من وظفته.



وأشار إلى أن بعض الآباء يتمنى أن كل أولاده إناث، لجديتهن في الدراسة والعمل، بينما هناك شباب عاطلون همهم الاستهزاء والبحث عن السقطات والعثرات.